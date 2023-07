Mathieu van der Poel is streng voor zichzelf na tegenvallende Tour de France

Mathieu van der Poel was in deze Tour een belangrijke sleutel in het succes van Jasper Philipsen. Maar persoonlijk liep het niet zo goed voor de Nederlander.

Van der Poel kon in Parijs nog eens een lead-out doen voor Philipsen, maar deze keer zonder succes. De groene trui kon geen vijfde ritzege pakken, want hij werd geklopt door de verrassende Jordi Meeus. "Het is jammer, maar we kunnen niet altijd winnen", zei Van der Poel na afloop van de slotrit bij de NOS. "Ik voelde me best oké vandaag. Ik zat weer power in de benen om een goede lead-out te doen." Persoonlijk niet tevreden Hoewel de Tour met de vier ritzeges en de groene trui voor Philipsen een absoluut succes was, was het voor Van der Poel zelf minder. "Persoonlijk ben ik niet tevreden, maar daar kan ik wel een reden voor geven", doelt hij op zijn verkoudheid. "Ik ben al blij dat ik er terug door gekomen ben." Wat ik nu ga doen? "Iets eten en drinken, twee criteriums (maandag Aalst en donderdag Chaam (NL, nvdr.) en dan rustig aan richting het WK. Misschien doe ik nog een paar harde trainingen om het lichaam actief te houden."