Meer dan de polsbreuk alleen: ex-mentor Peiper benoemt nog andere redenen voor falen Pogacar in de Tour

Allan Peiper, de voormalige mentor van Tadej Pogacar, ziet nog andere oorzaken voor het falen van Tadej Pogacar in de Tour. En hij raadt de Sloveen ook aan om naar Glasgow te trekken.

Tadej Pogacar moest voor het tweede jaar op rij zijn meerdere erkennen in de Deen Jonas Vingegaard in de Tour. Zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik en daardoor mindere voorbereiding worden aangebracht als oorzaak daarvan.

Maar Peiper ziet ook nog andere oorzaken. "Dat zijn voorjaar lang was, dat zijn seizoen vorig jaar pas eindigde met zijn winst in de Ronde van Lombardije. Dat zijn winter kort was. Ik denk niet dat je kan zeggen dat er 1 bepaalde reden was", zegt hij bij Sporza.

WK in Glasgow

Hoe het programma er voor Pogacar nu uitziet is niet duidelijk. Hij zei af voor de na-Tourcriteriums, maar rijdt zondag wel het EK klimtijdrijden. Maar Peiper raadt Pogacar ook aan om toch richting Glasgow te trekken.

Peiper verkende het parcours van het WK in Glasgow en zag dat het op maat was van Pogacar, met beklimmingen op 6 km en 2 km van de meet. "Ik zei hem dat het een parcours is dat hij ook kan winnen."