Victor Campenaerts zag zichzelf kansloos voor Superstrijdlust: "Ik vind het ook straf"

Campenaerts wist zondag voor de rit al dat hij de Superstrijdlust had gewonnen, maar toch viel hij nog even aan bij kilometer 0. Niet lang, want hij liet zich snel weer inlopen. Maar Campenaerts liet zich toch weer even zien.

Na afloop van de rit mocht Campenaerts het eindpodium op voor de Prijs van de Superstrijdlust. "Ik ben geen veelwinnaar, maar ik heb hier en daar al eens op een podium gestaan. In de Giro, op het WK. Maar niets komt in de buurt van dit", zei Campenaerts bij Sporza.

Dat Campenaerts die prijs toch pakte was toch wat onverwacht. Thibaut Pinot kreeg de meeste stemmen van het publiek en met een jury die allemaal uit Fransen bestaat, gaf Campenaerts zich niet heel veel kans.

"Ik vind het ook straf. Er waren veel Fransen genomineerd en ik was gaan slapen met de gedachte dat het een kansloze verkiezing zou zijn. Zo heb ik toch rustig geslapen", zei Campenaerts nog.

After three weeks of intense racing, and powerful attacks, @VCampenaerts is the super-combative of the #TDF2023!



Après trois semaines de course intense, et d'attaques surpuissantes, @VCampenaerts est le super-combatif du #TDF2023 ! @century21fr pic.twitter.com/pwu77AR7ap