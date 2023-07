Koersdirecteur Vuelta "buitengewoon verrast" door deelname Vingegaard en heeft nieuws over Pogacar

Ook voor Javier Guillén, de koersdirecteur van de Vuelta, was de aankondiging over het starten van Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de Spaanse grote ronde een verrassing. Maar hij weet ook zeker wie er niet aan de start komt.

"Toen ze het me vertelden, geloofde ik het niet", zei Guillén bij Carrusel Deportivo. "We hadden niet verwacht dat Vingegaard de Vuelta zou rijden, aangezien niemand had bevestigd dat hij zou komen."

"Ik was dan ook buitengewoon verrast dat hij aankondigde dat hij komt, met de vermoeidheid die hij na de Tour in zijn benen heeft. Aan het begin van het jaar hebben ze me wel gezegd dat hij de Vuelta zou doen, maar ik geloofde het niet."

Geen Pogacar en Rodriguez

Dat de Vuelta Girowinnaar Roglic en Tourwinnaar Vingegaard aan de start krijgt, noemt Guillén historisch. Hij hoopt nog andere sterren aan de start te krijgen, maar heeft met onder meer Ayuso en Evenepoel al heel wat toppers aan de start.

"Door de zwaarte van de Tour staan bijvoorbeeld Tadej Pogacar en Carlos Rodríguez niet aan de start. Als zij allebei ook nog zouden komen, hebben we wellicht het beste deelnemersveld ooit. Maar met wat we nu hebben, mogen we niet meer vragen."