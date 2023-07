Twijfels over sterkte van de ploeg rond Evenepoel in Vuelta, maar analist laat een heel ander licht schijnen op de zaak

Vorig jaar kon Remco Evenepoel met zijn hele ploeg juichen in de Vuelta. Maar zal de ploeg rond de Belgische kopman in 2023 niet wat licht uitvallen om het duo Roglic-Vingegaard te bekampen?

Het is een onderwerp dat Stijn Steels, de voormalige renner die nu ook dienst doet als analist, aansnijdt bij Sporza. "Als je de individuen optelt, zullen Jumbo-Visma en ook UAE (met Ayuso en Almeida) zeker sterker zijn. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn."

Een enigszins verrassende stelling. Steels gaat er vanuit dat aan het eind van de rit toch de benen van de kopmannen doorslaggevend zullen zijn. "Als de toppers er werk van maken, schieten er weinig renners meer over. De ploeg zal sterk genoeg zijn om Remco bij te staan", is Steels er van overtuigd.

Je hebt knechten alleen nodig als je zelf in de miserie komt

Het is vooral hopen dat die laatste geen minder moment of materiaalpech kent. "Je hebt die knechten eigenlijk alleen nodig als je zelf in de miserie komt. En voor de rest kan Remco nog op zijn tijdrit teren."