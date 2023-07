Arnaud De Lie rijdt geen WK voor beloften: "Nochtans was hij een van de favorieten"

Arnaud De Lie zal tijdens het WK niet in actie komen. Niet bij de profs en ook niet bij de beloften. Toch wel opvallend, maar het blijkt zijn eigen keuze te zijn.

Vorig jaar koos Arnaud De Lie er ook al voor om het WK niet rijden. Hij wou Lotto Dstny helpen om zoveel mogelijk UCI-punten te verzamelen en om zo de degradatie van de ploeg uit de WorldTour te vermijden.

Een jaar later is er het WK in Glasgow en opnieuw zal De Lie niet aanwezig zijn. "Het was zijn keuze", stelde sportief manager Kurt Van De Wouwer bij Het Nieuwsblad. "Hij had aan het begin van het seizoen al voor zichzelf beslist om niet te focussen op het WK. Bij de profs zijn er nog andere kopmannen en bij de beloften rijden zit niet meer in zijn hoofd. Hij voelt zich volwaardig prof."

Al vindt Van De Wouwer dat De Lie in Glasgow bij de beloften iets had kunnen doen: "Ik zag hem op zo’n parcours wel als een van de kandidaten om voor de wereldtitel te gaan. Ook vond ik het door zijn leeftijd nog kunnen dat hij zou deelnemen."

De Lie zal mogelijk wel op het EK aanwezig zijn. "De selectie voor het EK is nog niet bekendgemaakt, maar hij wil het EK bij de profs wel heel graag rijden. Ook is dat zo al naar bondscoach Sven Vanthourenhout gecommuniceerd", aldus Van De Wouwer.