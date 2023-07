Het geheim van Jonas Vingegaard voor zijn fenomenale tijdrit in de Tour? "Ik doe dat nooit"

Jonas Vingegaard zette tijdens de tijdrit van de Tour de France een belangrijke stap richting de eindwinst. Dat was mede door een minutieuze voorbereiding.

In de voorbije Tour de France was er slechts één tijdrit, maar de klimtijdrit zorgde wel voor een aardverschuiving in het klassement. Jonas Vingegaard was 1'38" sneller dan Tadej Pogacar en zette zo al een grote stap richting de eindzege. Tijdens de tijdrit pakte de Deen zo'n 4 seconden per kilometer, wat indrukwekkend is.

Vooral tijdens de afdalingen maakte Vingegaard indruk. Hij sneed de bochten heel scherp aan. Zo toonde hij dat hij de tijdrit heel goed had voorbereid had en dat hij het parcours heel goed ingeprent had.

"Ik zei tijdens de slotetappe van de Tour tegen Tiesj Benoot dat Vingegaard zo aerodynamisch op de fiets zat", vertelde Jonas Rickaert in de podcast Vals Plat. "Hij antwoordde dat Vingegaard tijdens de hoogtestage op de Sierra Nevada evenveel uren op de tijdritfiets als op gewone fiets had gezeten. En dat is echt niet tof om daarop te zitten. Ik zit daar bijvoorbeeld nooit op."