Moet de concurrentie op het WK al schrik krijgen? Tadej Pogacar onthult duizelingwekkende cijfers

Tadej Pogacar heeft op Instagram opvallende cijfers gedeeld. Tijdens de slotetappe van de Tour heeft hij nog een record gezet, waarmee hij toont dat hij zeker in vorm is.

Op Instagram vermeldde Tadej Pogacar dat hij zijn drempelwaarde op de slotdag van de Tour de France nog verbeterd had. Die drempelwaarde of FTP (Functional Threshold Power) is het gemiddelde vermogen dat iemand een uur kan volhouden. Dat wordt uitgedrukt in watt.

Het exacte cijfer deelde Pogacar niet mee. Al zijn er in het verleden al schattingen gemaakt. Dat kwam uit op 415 watt of voor iemand van 66 kg 6,2 watt per kg.

Volgens Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de UGent, is Pogacar goed uit de Tour gekomen. "Hij had zeker kunnen winnen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Maar hij had 2 slechte dagen. Dat kwam vooral door een verstoorde voorbereiding, maar Pogacar heeft getoond dat hij daar goed van hersteld is."

Het is nog niet zeker of Pogacar het WK in Glasgow zal rijden, maar Bourgois raadt het hem wel aan: "Ze moeten hem een schema op maat geven, met voldoende recuperatie. Er zit voldoende tijd tussen de Tour en het WK. Hij kan dan een prachtig WK rijden. En je mag hem dan zelfs tot een van de topfavorieten rekenen." De Belgen zullen bij een deelname dan rekening met de Sloveen moeten houden.