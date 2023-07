📷 🎥 Nu reeds veelvuldig gespot: zo bereidt Remco Evenepoel zich voor op Clasica San Sebastian en de Vuelta

De Clasica San Sebastian en de Vuelta zijn de volgende grote afspraken van Remco Evenepoel. Zijn voorbereiding laat - zoals we dat van hem gewoon zijn - niets aan het toeval over.

Na zijn overwinning op het BK verklaarde Remco Evenepoel enkel naar de Vuelta te gaan als hij op hoogtestage voelde dat hij naar zijn topvorm toegroeide. De bevestiging van zijn deelname alleen al spreekt dus boekdelen. Zaterdag rijdt hij dan nog eens de Clasica San Sebastian die hij al twee keer wist te winnen.

Er mag van Remco Evenepoel dus weer veel verwacht worden vanaf dit weekend. Evenepoel is alleszins niet zinnens om zich te laten verrassen. Zo werd hij de voorbije dagen al gespot tijdens een training in Sotrondio, een dorp in Asturië, dat waarschijnlijk deel uitmaakt van zijn Vuelta-voorbereiding.

Zijn regenboogtruitje zat los, dat maakt het bij droog weer wat comfortabeler om toch al eens diep te gaan op training. Op een filmpje werd dan weer zijn passage op de Cruz de Linares, eveneens in Asturië, vastgelegd. Alles om straks Roglic, Vingegaard, Mas en Thomas te kunnen bekampen. Maar eerst voor winst gaan in San Sebastian.