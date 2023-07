📷 Remco Evenepoel laat met opvallend bezoek in Spanje opnieuw zijn liefde voor andere sport blijken

Nu hij in Spanje is, kan Remco Evenepoel beter het nuttige aan het aangename koppelen. Zijn liefde voor de sport in zijn geheel is groot, het hoeft niet enkel over de koers te gaan.

Het is bekend dat Remco Evenepoel in zijn nog jongere dagen als voetballer aan de slag ging bij Anderlecht, PSV en KV Mechelen. Het is een sport die Evenepoel nog altijd op de voet volgt, hij is ook nog altijd supporter van Anderlecht.

Al kan een bezoekje aan een andere voetbalclub zeker ook. Voorafgaand aan zijn deelname in de Clasica San Sebastian is Evenepoel eens langs geweest bij de voetbalploeg van Burgos, dat vorig seizoen elfde eindigde in de Spaanse tweede klasse.

Tenemos un invitado de lujo en el partido de hoy 🤩🙌🏼



¡Thanks for your visit, @EvenepoelRemco, hope you like our shirt! 🚴🏼‍♂️🔝#CulturalBurgos | #SomosBurgos pic.twitter.com/YqFu4B0c93 — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) July 26, 2023

Daar waren ze maar al te blij dat ze deze kanjer uit het wielrennen mogen ontvangen. Ze overhandigden hem ook een shirt van de ploeg met verschillende handtekeningen op. Evenepoel poseerde al vast voor een foto in de tribunes. Dit alles kan hem misschien inspireren om zelf opnieuw een sportieve topprestatie te leveren in San Sebastian.