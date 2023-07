🎥 'Renners verloren' wanneer koninginnenrit in Wallonië zowaar uitdraait op totale chaos: "Het is absoluut hallucinant"

Dan rij je eens op kop in een koniginnenrit en moet je door totale chaos stilstand houden. In Walloniƫ was het helaas geen fictie voor Mauro Schmid.

De Zwitser was in de aanval in de slotrit van de Ronde van Wallonië, maar de koers moest geneutraliseerd worden nadat renners verkeerd gestuurd waren. "Het is absoluut ongelofelijk wat gebeurd is", zeiden ook de tv-commentatoren, toen ze een renner van Alpecin-Deceuninck die misbaar maakte rechtsomkeer zagen maken.

La course est neutralisée car certains coureurs ont pris la mauvaise route ! šŸ˜² #RTLsports pic.twitter.com/I1reWV8LcL — RTL sports (@RTLsportsbe) July 26, 2023

Verwarring alom, want het was niet meteen duidelijk waar het was misgelopen. Even later kwam er wel duidelijkheid. "Het is absoluut hallucinant. Mauro Schmid heeft de goede richting genomen. De tv-motor die volgde, sloeg verkeerdelijk af naar rechts."

De andere renners volgden die tv-motor en het kwaad was geschied. "We zijn de renners verloren", tweette Cofidis. De koers werd stilgelegd en Schmid kreeg bij het hervatten zijn voorgift terug. De renner van Soudal Quick-Step werd toch nog teruggegrepen, maar zijn ploegmaat Bagioli won wél.