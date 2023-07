Mathieu van der Poel heeft smaak volledig te pakken en vervolledigt fraaie hattrick, ook Philipsen weer op podium

Nu de Tour voorbij is, laat Mathieu van der Poel niets meer liggen. Hij heeft de smaak volledig te pakken als het aankomt op het winnen van criteriums.

Van der Poel beleefde maandag al een fijne tijd in Aalst, samen met ploegmakker Jasper Philipsen voor wie hij in de Tour de sprint aantrok. Van der Poel en Philipsen waren op het eerste Belgische Na-Tourcriterium van dit jaar respectievelijk eerste en tweede.

Vervolgens keerde Van der Poel terug naar zijn thuisland: een dag later was het voor hem opnieuw raak in de Profronde van Surhuisterveen. Woensdag verscheen hij dan weer aan de start van de Acht van Chaam, een criterium dat genoemd is naar de vorm van de omloop.

DERDE ZEGE IN DRIE DAGEN

Ook in dat bijzonder decor stond er geen maat op Van der Poel: zijn derde overwinning in evenveel dagen was een feit. Zijn landgenoot Wout Poels kon hem nog het meest bedreigen. Philipsen ging als derde opnieuw mee op het podium. Met zijn drie zeges in deze criteriums tankt Van der Poel alvast vertrouwen voor het WK in Glasgow.