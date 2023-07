Na Van Aert en Evenepoel het moeilijk te maken op BK's stuwt toptalent Alec Segaert Lotto Dstny nu naar nieuw succes

Alec Segaert was de grote ontdekking op het BK dit jaar. Wout van Aert en Remco Evenepoel hadden met hem de handen vol in respectievelijk de tijdrit en de wegrit. Een maand na datum zet Segaert zijn sterk wielerseizoen verder.

Niet vergeten dat de jongeman uit Lendelede nog altijd maar 20 jaar is. Hij komt dan ook nu weer in actie in zijn leeftijdscategorie, met het Lotto Dstny Development Team. Dat doet mee aan de Ronde van de Alsace, een 2.2-rittenkoers, en daar is het alvast uitstekend aan begonnen.

De Ronde van de Alsace opende met een apart concept: een ploegentijdrit met drie renners, waarbij elke ploeg zich dus twee keer mocht laten vertegenwoordigen. Het drietal waar Alec Segaert deel van uitmaakte, pakte de overwinning. Dat deed de zilveren medaillewinnaar van op het BK samen met Tijl De Decker en Joshua Giddings.

Team time trial victory for the Lotto Dstny Development Team on the Tour d'Alsace 👏 pic.twitter.com/lT8NX8XQ03 — Lotto Dstny (@lotto_dstny) July 26, 2023

Zij waren in de 4,3 kilometer in en rond Sausheim 3 seconden sneller dan Cross Team Legendre en 7 seconden rapper dan het beste beloftenteam van Jumbo-Visma. Het tweede trio van Lotto Dstny palmde de vierde plaats in. De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step was goed voor een achtste en tiende plek. De Decker is de eerste leider.