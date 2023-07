Na de geboorte lonkt het WK voor Wout Van Aert: zit hij nog op schema?

Wout Van Aert heeft na zijn terugkeer uit de Tour de France hectische dagen achter de rug. Toch moest hij snel schakelen, want het WK komt er al snel aan.

Juli was een drukke maand voor Wout Van Aert. Er was eerst de Tour de France, maar tijdens de slotweek moest hij al naar huis. De geboorte van zijn 2e zoontje was nakende. Met de geboorte van Jerome werd hij voor de 2e keer vader.

Van Aert reed ondertussen ook nog het na-Tourcriterium in Herentals, die hij ook won. Maar ruim een week later is er al het WK in Glasgow. "Mijn benen mogen nog iets beter zijn, maar ik ben al tevreden", reageerde hij bij Sporza. "Ik ben goed uit de Tour gekomen."

De voorbije dagen kon Van Aert goed trainen. "En volgende week zal ik goed uitrusten en naar het WK toeleven", ging hij verder. Maar zit hij op schema? "Dat is voor iedereen hetzelfde. Wie uit de Tour komt, moet gefocust blijven en frisheid opdoen. Je kan nu niet veel meer rechttrekken. De conditie is wat ze is en die is heel goed."