🎥 Deze keer niet met een solo: Remco Evenepoel sprint naar derde zege in de Clasica San Sebastian

In de Clasica San Sebastian heeft Remco Evenepoel opnieuw gewonnen. In zijn laatste wedstrijd als wereldkampioen klopte hij de Spanjaard Pello Bilbao.

Al vroeg in de koers reed een kopgroep van vijf renners weg met onder meer Nathan Van Hooydonck en Romain Bardet. In het peloton controleerde Soudal Quick-Step voor Remco Evenepoel.

Groot werd de voorsprong echter nooit daardoor. Quinten Hermans probeerde op iets meer dan 90 kilometer van de streep weg te rijden uit het peloton, maar dat lukte niet. Want op de derde laatste beklimming van de dag was het moment van Evenepoel gekomen.

Net voor de top van de Erlaitz versnelde Evenepoel uit wat nog overbleef van het peloton en uit peloton volgden enkel nog Bilbao, Vlasov en Bettiol. Zij kwamen uiteindelijk vooraan aansluiten, waar enkel nog Van Hooydonck en Bardet nog uit overbleven.

Evenepoel maakt het af in de sprint

Voor die laatste twee ging het op de voorlaatste klim te snel en ook Bettiol moest er uiteindelijk af. Met z'n drieën werkten ze goed samen, de achterstand van de rest van het peloton werd steeds groter.

Op de laatste klim werd Vlasov er nog afgereden, Bilbao kon Evenepoel wel nog volgen. Met z'n tweeën gingen ze naar de streep in San Sebastian.De wereldkampioen kwam goed uit het wiel van Bilbao en sprintte naar zijn derde zege in de Clasica San Sebastian. Bilbao werd tweede, Vlasov derde.

Voor Evenepoel is het zijn derde zege in de Baskische eendagsklassieker, waarmee hij recordhouder wordt samen met de Spanjaard Lejarreta. Na twee keer een solo, deze keer in de sprint dus.

