"Richard Plugge had gelijk en wij doen dat ook": renner Alpecin-Deceuninck bevestigt beschuldiging van de Jumbo-Visma baas

Tijdens de Tour de France was er een rel tussen Jumbo-Visma en Groupama-FDJ ontstaan. Aanleiding waren enkele uitspraken van Richard Plugge, de teambaas van Jumbo-Visma. Bij het Franse team ontkenden ze dat, maar Jonas Rickaert heeft bevestigd dat Plugge gelijk had.

Richard Plugge, de teambaas van Jumbo-Visma, vertelde in een interview dat Groupama-FDJ tijdens de rustdag in de Tour de France bier dronk. Daarbij kaartte hij een gebrek aan professionaliteit bij het Franse team aan. Bij Marc Madiot, de teambaas van Groupama-FDJ, schoten die uitspraken in het verkeerde keelgat.

Jonas Rickaert was na de Tour in de podcast Vals Plat te gast. Daarin bevestigde hij de beweringen van Plugge. "Tijdens de Tour zaten we één keer in hetzelfde hotel als Groupama-FDJ en ze dronken daar één pint bier", klonk het.

"Tijdens de rustdagen dronk ik trouwens ook een pintje", bekende Rickaert. "Maar ik denk dat dat geen kwaad kan. Ik kan niet 3 weken lang heel strikt leven. Vroeger dronken overigens veel renners een pint. En tijdens de rustdag kregen we ook een frietje."