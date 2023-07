Intermarché-Circus-Wanty geeft een blessure-update over Biniam Girmay

Biniam Girmay heeft niets aan zijn val in de Clasica San Sebastian overgehouden. Dat heeft zijn team Intermarché-Circus-Wanty laten weten.

Tijdens de Clasica San Sebastian was er in de neutralisatie al een valpartij. Biniam Girmay en Remco Evenepoel waren erbij betrokken. De wereldkampioen kon verder en won. Girmay had minder geluk. Eerst probeerde hij nog wel, maar even later gaf hij op.

Intermarché-Circus-Wanty liet na de wedstrijd meteen weten dat het met hem goed ging. Al ging Girmay voor de zekerheid nog naar het ziekenhuis.

Na enkele onderzoeken kreeg de Eritreeër goed nieuws te horen. Er werden geen breuken of andere zware blessures vastgesteld. Zo zou het WK dat over een week plaatsvindt, niet in gevaar komen.