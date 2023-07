Jasper Philipsen spreekt nog eens duidelijk zijn ambities uit voor het WK in Glasgow

Jasper Philipsen is in zijn Ham in de bloemetjes gezet voor zijn groene trui in de Tour. Hij sprak er ook nog het WK in Glasgow.

Geen officiële wedstrijden meer voor Jasper Philipsen na de Tour. Hij hield het bij enkele na-Tourcriteriums voor hij naar het WK in Glasgow trekt. Voor het eerst mag Philipsen mee naar een WK bij de elite. Donderdag maakt Philipsen, net als het grootste deel van de Belgische selectie, de oversteek naar Glasgow. Hij doet er een gooi naar de wereldtitel. "Met die ambitie vertrek ik naar daar. Het zal sowieso een moeilijke opdracht worden", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. Philipsen wordt in Glasgow achter de hand gehouden voor een eventuele massasprint. Al lijkt het weinig waarschijnlijk dat die er ook al zal komen met onder meer Evenepoel en Van Aert in de Belgische ploeg.