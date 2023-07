Neoprof wint 1e rittenkoers in Tsjechië, Astana-renner rijdt verkeerd in Gexto, maar wint toch

Florian Lipowitz heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. In de slotetappe stelde hij zijn eindzege veilig. Ook in het Baskenland werd gekoerst. Daar won Alexey Lutsenko het Circuito Getxo na een solo van zo'n 16 km.

Vrijdag boekte Florian Lipowitz al zijn 1e profzege uit zijn carrière. Hij won de 2e rit in de Ronde van Tsjechië en in de 3e rit diepte hij zijn voorsprong in het klassement nog wat verder uit door achter Johannes Staune-Mittet 2e te worden.

In de slotetappe stelde Lipowitz zijn eindzege veilig. Nochtans was het een verraderlijke slotetappe met een paar keer de 'Ecce Homo'-klim. In de finale nam de Duitser het heft in eigen handen. Hij werd 3e en zag Adam Toupalik winnen.

ALEXEY LUTSENKO WINT IN HET BASKENLAND

Een dag na de Clasica San Sebastian was er het Circuito de Getxo in het Baskenland. Daar was er in de finale de Alto de Pike, dat nog de scherprechter in de openingsetappe van de Tour de France was.

Op die Alto de Pike bond Alexey Lutsenko zijn duivels. Hij nam meteen een grote voorsprong, maar in de afdaling reed hij op zo'n 10 km van de streep verkeerd. De achtervolgers haalden hem bijna bij, maar Lutsenko trok nog eens door en won met overmacht in Getxo. Hij won voor Tony Gallopin en Simone Velasco.