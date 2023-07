Remco Evenepoel heeft het vertrouwen: hij ziet goede "tekenen" voor het WK in Glasgow

Remco Evenepoel lijkt meer dan klaar voor het WK in Glasgow. Daar kan hij zichzelf opvolgen. Zelf heeft hij met de sprint nog een extra troef en ook zag hij tijdens de Clasica San Sebastian goede tekenen.

Na een hoogtestage in Italië en zijn zege in de Clasica San Sebastian heeft Remco Evenepoel heel wat vertrouwen. Hij vertrouwde op zijn sprint tegen de niet zo trage Pello Bilbao en maakte het af.

Nochtans was het tijdens de start nog schrikken. Hij kwam in de neutralisatie al ten val. "Die was hectisch", vertelde hij bij Sporza. "Iemand tikte een wiel aan. Daarop vielen ze en ik viel mee. Maar het was niets ernstigs."

Evenepoel kijkt dan ook al uit naar zondag, waar hij zich in Glasgow voor de 2e keer op rij tot wereldkampioen kan kronen. "Ik ben kalm gebleven en heb in San Sebastian ook mijn ervaring uitgespeeld", aldus Evenepoel. "Dat zijn goede tekenen voor het WK en het parcours in Glasgow is daar ook zeker selectief genoeg."