Trainer Koen Pelgrim onthult het grote wapen van Remco Evenepoel: "Dat kunnen anderen simpelweg niet"

Remco Evenepoel won dit jaar niet met een solo de Clasica San Sebastian. Maar daar is de wereldkampioen wel een meester in.

Al twee keer in Luik-Bastenaken-Luik, al twee keer in de Clasica San Sebastian en vorig jaar op het WK. Telkens won Remco Evenepoel er met een stevige solo. Zijn trainer Koen Pelgrim legt uit waarom Evenepoel daar zo goed in is.

"In de windtunnel heeft Remco de laagste luchtweerstand van de ploeg", zegt Pelgrim bij Wielerrevue. "Door die aerodynamica kan hij bovendien van die stuntsolo’s uithalen", zegt hij nog.

"Voor Remco kost het geen moeite om zijn hoofd naar beneden te houden en zijn lichaam laag te houden, terwijl andere jongens zich in allerlei bochten moeten wringen om überhaupt die aerodynamische positie aan te nemen. Dat kunnen andere klimmers simpelweg niet."

Voor veel renners is zo'n aerodynamische houding niet houdbaar en verliezen ze daardoor ook heel wat vermogen, omdat ze ook hun kracht niet kwijt kunnen. "Remco is klein van postuur en kan daardoor ook zo compact zitten."