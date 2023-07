Lennert Van Eetvelt blikt terug op aanval in Polen en doet mooie belofte voor de komende dagen

Lennert Van Eetvelt kleurde de finale van de tweede rit van de Ronde van Polen. Winnen zat er echter niet in voor de jonge Belg.

Lennert Van Eetvelt sprong mee met de Pool Rafal Majka toen die aanval op het steile slotklimmetje. De twee doken met een voorsprong de slotkilometer in, maar met stroken aan meer dan 10% was het toch te lastig voor de twee.

Het peloton met onder meer Matej Mohoric snelde hen nog voorbij en Van Eetvelt strandde uiteindelijk buiten de top 10 op plek elf. "De laatste kilometer viel nog serieus tegen", blikte Van Eetvelt terug bij Wielerflits.

Van Eetvelt wist dat winnen er niet meer in zat eens hij bij Majka kwam, want hij had zich toch een beetje overschat. "Toch ben ik content met de benen die ik heb, want voor hetzelfde geld lukt het wel en blijven we weg. Ik zal het zeker nog proberen deze ronde."

Maandag staat de koninginnenrit op het programma in de Ronde van Polen, met opnieuw een steile slotkilometer aan zo'n 8,7% gemiddeld.