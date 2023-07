Patrick Lefevere ziet een mogelijk probleem voor Remco Evenepoel op WK in Glasgow

Ook Patrick Lefevere was onder de indruk van de zege van Remco Evenepoel in de Clasica San Sebastian. Maar hij ziet ook valkuilen voor het WK.

Patrick Lefevere was niet aanwezig in het Baskenland voor de Clasica San Sebastian, maar in Frankrijk voor de slottijdrit van de Tour de France Femmes. Maar toch kon Lefevere de overwinning van Evenepoel volgen.

"Ja, ongelofelijk hé. Bilbao is niet traag, dus ik dacht... Maar tegenwoordig moet je van niets meer schrikken bij Remco. Hij kan nu spurten ook", zei Lefevere in een korte reactie bij HLN.

Geen meter ruimte op WK

Evenepoel moet komende zondag zijn wereldtitel verdedigen in Glasgow. Evenepoel behoort tot een van de favorieten, maar Lefevere weet ook dat het moeilijk zal worden.

"Hij is een van de favorieten. Maar ze gaan hem geen meter gunnen. België heeft een hele sterke ploeg. Ze kunnen het een beetje spelen eigenlijk."