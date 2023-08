🎥 De boog moet niet altijd gespannen staan: Mathieu van der Poel toont nog andere kunsten richting het WK

Mathieu van der Poel is aan zijn voorbereiding voor het WK bezig. Al is er ook af en toe wat ruimte voor wat ontspanning.

Na de Tour de France ging de focus van Mathieu van der Poel naar het WK, want 2 weken later staat al het WK in Glasgow op het programma. Daar krijgt hij een parcours op zijn maat.

In de voorbereiding reed van der Poel al het na-Tourcriterium van Aalst. Daarnaast stonden er ook enkele stevige trainingen op het menu. Zo bereidt hij zich verder voor op het WK.

Al vindt van der Poel niet dat hij elke keer zwaar moet afzien. Zo nam hij ook eens een dag rust en stond hij op de golfbaan om daar zijn kunsten te tonen.