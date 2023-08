📷 "Schonekes in zenne nek gedraaid": Wout Van Aert stoomt zich klaar voor het WK

Wout Van Aert heeft de afgelopen dagen heel wat trainingskilometers afgelegd. Na het criterium van Herentals reed hij maar liefst meer dan 660 km. Zo zet hij zijn laatste stappen in de richting van het WK.

Zondag is er het WK in Glasgow. Wout Van Aert is een van de kopmannen voor België en de laatste dagen zat hij dagelijks op de fiets om heel wat trainingskilometers af te malen.

Een dag na-Tourcriterium in Herentals werkte Van Aert samen met Jan Bakelants een trainingstocht in de Ardennen af. Bijna 6 uur zat hij op de fiets. Goed voor meer dan 180 km en bijna 2700 hoogtemeters. Vorige zaterdag was het dan wat rustiger met een tocht van ruim 40 km in de buurt van Herentals.

Zondag werkte Van Aert 2 trainingen af. De 1e was achter en naast de brommer. Die duurde 3 uur en was 135 km lang. Nadien was er nog een kortere training van bijna 70 km.

Maandag was er dan weer een stevige training van meer dan 230 km. Van Aert zat langer dan 7 uur op de fiets. "Schonekes in zenne nek gedraaid", schreef hij op Strava.

Alles was goed voor ruim 660 km en zo is hij zijn laatste stappen richting het WK aan het zetten.