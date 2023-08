📷 Thomas De Gendt pakt weer uit op sociale media: "De beste teambuilding ooit"

Momenteel zit Thomas De Gendt in de Ronde van Polen. Daar bereidt hij zich op de Vuelta voor, die op 26 augustus begint en waar hij in principe aan zal meedoen.

Tijdens een verplaatsing probeerde de bus van Lotto Dstny een scherpe bocht te nemen, maar de bus kwam vast te zitten. Daardoor moest het hele team (renners en personeel) naar buiten om te helpen de bus te bevrijden.

De Gendt plaatste de foto op sociale media en sprak over "de beste teambuilding ooit". Uiteindelijk lukte het team ook om de bus te bevrijden. De Gendt liet in een antwoord nog weten dat ze redelijk wat hout onder de wielen hadden gestoken.

Best teambuilding we ever did. Bus got stuck this morning. pic.twitter.com/jB5gUiSHnJ