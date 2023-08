Belgische kustgemeente mag het EK veldrijden 2025 organiseren

Het EK veldrijden wordt in 2025 in Middelkerke georganiseerd. Het is de bedoeling dat het parcours opnieuw op het militair domein in Lombardsijde zal liggen, waar Wout Van Aert in 2022 Belgisch kampioen werd.

Na Pontchâteau in 2023 en Pontevedra in 2024 zal het Europees kampioenschap veldrijden in 2025 naar België komen. Middelkerke mag immers het EK dan organiseren. In 2022 organiseerde België al eens het EK. In Namen werd Michael Vanthourenhout Europees kampioen. In 2025 zal Middelkerke dus het decor worden. De gemeente en de Vlaamse overheid leggen elk 250.000 neer. Op 8 en 9 november zullen de kampioenschappen doorgaan. Wellicht zal het parcours op het militaire domein in Lombardsijde liggen. Daar ging het BK in 2022 door. Toen stond er geen maat op Wout Van Aert. Dus het zal niet het parcours van de Noordzeecross zijn dat er elk jaar in de polders wordt georganiseerd.