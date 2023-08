De bondscoach probeert Van Aert, Evenepoel en Philipsen goed in het gareel te houden: "Dit moeten ze goed beseffen"

België trekt met 3 kopmannen naar het WK in Glasgow. Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen hebben een goede kans om wereldkampioen te worden. Al moeten ze dan vooral een team vormen.

Toen bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK in Glasgow bekendmaakte, was het al meteen duidelijk dat hij met een plan in zijn hoofd zit. Zo probeert hij ervoor te zorgen dat zijn kopmannen Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen niet in elkaars weg rijden. Ze kunnen immers alle 3 wereldkampioen worden.

"Voor een deel is het gewoon doen wat er gevraagd wordt", zei Vanthourenhout bij Het Laatste Nieuws. "Ook moeten er vooraf duidelijke en juiste afspraken zijn. Zo weet iedereen waar en wanneer hij zijn moment kan grijpen. Dat wordt belangrijk."

Zo gaf Vanthourenhout het voorbeeld dat Philipsen op 60 km van de streep niet al moet gaan anticiperen om Evenepoel en/of Van Aert voor te zijn. "Als iedereen zich aan zijn fase van de koers houdt, dan kan dat ervoor zorgen dat ze wereldkampioen kunnen worden. Dat moeten ze alle 3 beseffen", aldus de bondscoach.

"Als ze uit hun rol treden, zullen ze het zich moeilijk maken", meent Vanthourenhout. "Zo zullen ze in een totaal ander gevecht terechtkomen." Al verwacht hij daar weinig problemen mee.