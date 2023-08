Hoe staat het met Wout Van Aert voor het WK? Jan Bakelants schat zijn kansen in

Wout Van Aert is zich aan het voorbereiden op het WK in Glasgow. In de aanloop deed hij ook een trainingsrit aan de zijde van Jan Bakelants. Die zag dat het goed zit met Van Aert.

In de voorbije Tour de France was Wout Van Aert een van de sterkste renners. Het leidde niet tot een ritzege, maar hij had wel een belangrijk aandeel in de Tour-zege van Jonas Vingegaard.

Na de 17e rit ging Van Aert naar huis. Zijn vrouw kon elk moment bevallen en samen kregen ze hun 2e zoontje. "Hij is blij en leeft op een roze wolk", zei Jan Bakelants in de podcast Wuyts en Vlaeminck. "Ik denk dat hij heel sterk zal zijn. Hij is heel gefocust."

Die focus zag Bakelants in de Ardennen met zijn eigen ogen. Samen werkten ze een trainingsritje af. Al viel het weer tegen. "We hebben 6 uur in de gietende regen gereden", aldus Bakelants. "Ik kan mij niet herinneren dat die trainingen met Van Aert zo lastig waren, maar misschien komt het omdat ik er al even uit ben."

Bakelants zag een goede Van Aert. "Het zag er in ieder geval heel goed uit. Hij had een soepele pedaaltred en is natuurlijk vroeger uit de Tour gestapt, wat zeker geen nadeel zal zijn. Ik denk dat de sterren gunstig staan", besloot Bakelants.