Jasper Philipsen showt zijn groene trui met een nieuwe zege

Jasper Philipsen heeft het na-Tourcriterium in Roosendaal gewonnen. Hij won voor Giulio Ciccone en Wout Poels.

Na de Tour de France zijn er een hele reeks criteriums. Het na-Tourcriterium van Roosendaal was het volgende criterium dat aan de beurt was.

Onder meer Jasper Philipsen stond er aan de start om er zijn groene trui nog eens te laten zien en hij pakte de zege. Philipsen won voor de bolletjestrui Giulio Ciccone en Wout Poels.

Voor Philipsen is het zijn 2e zege in de na-Tourcriteriums. Eerder won hij in Roeselare. In Aalst en Herentals werd hij 2e. In Chaam werd hij 3e.