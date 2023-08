José De Cauwer over uitspraken van Philipsen en Van Aert: "Dat is toch juist hetzelfde"

Het WK op de weg staat komende zondag op het programma. Dat wordt gereden met landenploegen, maar de ploegenbelangen spelen natuurlijk ook altijd mee.

Het WK op de weg is samen met het veel jongere EK zowat de enige wedstrijd op de kalender waar er met landenteam wordt gereden in plaats van met de normale ploegen. En dat zorgt altijd wel voor problemen.

Zo had Jasper Philipsen tijdens de eerste rustdag van de Tour gezegd dat hij niet achter Mathieu van der Poel zou rijden op het WK. Philipsen moest uiteindelijk de uitspraak nuanceren en zich ook excuseren bij bondscoach Sven Vanthourenhout.

Van Aert zegt hetzelfde als Philipsen

"Hij kreeg daar alle plagen van de wereld over zich heen omdat hij dat gezegd had. En Wout van Aert zegt 's anderdaags in de krant dat hij het wel mooi vindt dat er 12 man van Jumbo zal bij zijn. Dat is toch juist hetzelfde", zegt De Cauwer bij Vals Plat.

"Laporte is daar, Van Hooydonck is daar, Van Aert is daar. Stel je voor dat Van Hooydonck achter Laporte moet rijden. Dat is niet simpel en moet je zorgen dat een andere Belg Belg achter Laporte rijdt", geeft De Cauwer als voorbeeld.