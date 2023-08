OFFICIEEL: extra ervaring voor Uno-X: het versterkt zich met een meervoudig ritwinnaar in de grote rondes

Magnus Cort maakt de overstap naar Uno-X. De ervaren Deen heeft voor 3 jaar getekend en verlaat zo EF Education-EasyPost.

Vanaf 1 augustus is de transfermarkt in de wielerwereld open en dus mogen de transfers die al in de pijplijn zaten geofficialiseerd worden. Uno-X maakte al een transferbekend.

De Noorse formatie haalde Magnus Cort (30) binnen. De Deen tekende voor 3 seizoenen en zal heel wat ervaring met zich meebrengen. Hij komt over van EF Education-EasyPost en reed daarvoor al voor Astana en Orica GreenEDGE.

Cort won in elke grote ronde al ritten. In de Vuelta won hij tussen 2016 en 2021 6 ritten. In 2018 en 2022 won hij telkens een rit in de Tour. Dit jaar nog pakte hij zijn 1e ritzege in de Giro.