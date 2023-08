Zal Jasper Philipsen enkel op zijn sprint wachten? "Het wordt geen simpel WK"

België trekt met 3 kopmannen naar het WK in Glasgow. Dat zijn uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel, Wout Van Aert en Jasper Philipsen. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet hen als potentiële winnaars en heeft voor ieder een specifieke manier in zijn hoofd om wereldkampioen te worden.

Voor Jasper Philipsen zal dat wellicht de sprint zijn. In de Tour de France bewees hij dat hij momenteel de snelste sprinter is. Hij won er 4 ritten en pakte met overmacht de groene trui.

Philipsen zal wellicht vooral een defensieve rol als kopman krijgen. Waarbij hij zich laat meeschuiven in het peloton en uiteindelijk, als er voor de zege zal moeten gespurt worden, de sprint voor zijn rekening zal nemen.

Al José De Cauwer dat er nog een andere mogelijkheid voor Philipsen is. "Wie zegt er dat hij altijd zal wachten. Hij kan ook meeschuiven in een ontsnapping en zo ook winnen. Dan kan iemand anders gevangen zitten en let wel op: dat wordt geen simpel WK", vertelde hij in Vals Plat.

In het voorjaar toonde Philipsen al dat hij niet altijd zijn sprint moet afwachten. Zo regende het tijdens Brugge-De Panne heel de dag en reed Philipsen er met open vizier. Uiteindelijk maakte hij het ook af.