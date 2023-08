De criteriums gaan nog altijd door: Tourritwinnaar Wout Poels legt het nu af tegen zijn landgenoot van Lotto Dstny

Er zijn nog altijd Na-Tourcriteriums aan de gang, moest u er aan twijfelen. Wout Poels en Lotto Dstny-renner Pascal Eenkhoorn streden om de zege in Steenwijk.

Wout Poels, de enige Nederlandse ritwinnaar in de Tour van 2023, verzamelde in de criteriums al een pak ereplaatsen. Zo werd de renner van Bahrein Victorious in de Acht van Chaam geklopt door Mathieu van der Poel. In Wateringen slaagde Poels er dan wel in om zelf de overwinning te pakken.

© photonews

Dinsdagavond in het criterium van Steenwijk stonden uiteraard weer vooral Nederlandse kleppers aan de start. Het was Pascal Eenkhoorn die als eerste over de streep kwam. Zo dus eens een prijsje in de criteriums voor Lotto Dstny. Eenkhoorn werd in de voorbije Tour de France tweede in de etappe naar Bourg-en-Bresse.

Die plaats behaalde hij na uitmuntend werk van ploegmaat Victor Campenaerts. In Het Spektakel van Steenwijk haalde Eenkhoorn het van Poels, die het dus opnieuw stelde met een tweede plaats. Op de derde plek eindigde Coen Vermeltfoort van VolkerWessels Cycling Team.