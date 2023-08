Eén gegeven over de overwinningen van Remco Evenepoel gaat lang niet onopgemerkt voorbij

Remco Evenepoel verbaast met een leuke statistiek. Een bepaald gegeven over zijn overwinningen is er eentje in de marge van de koers.

In België kreeg het al heel wat aandacht hoe hij in Luik-Bastenaken-Luik en op het BK naar de overwinning reed ... met een witte broek aan. Dat is in de koers zowat vloeken in de kerk, maar Evenepoel trok er zich niet veel van aan. Die witte broek sloot immers mooi aan bij zijn grotendeels witte wereldkampioenentrui.

Bij Velon, dat op basis van technologie de data van bepaalde inspanningen van de wielrenners met de wereld deelt, staan ze er bij stil dat Evenepoel onlangs ook de Clasica San Sebastian volledig in het wit won. Dat maakt 3 op 3: Remco Evenepoel is dus ongeslagen wanneer hij een witte short aan heeft.

Remco's win record in white shorts is 100% 🤩



The world champion is unbeaten when racing in all white 💪



📸 Cor Vos pic.twitter.com/jAgw7iJmIq — Velon CC (@VelonCC) August 1, 2023

Een rapport van 100%, er zijn er maar weinigen die dat kunnen voorleggen. In principe was het in San Sebastian wel de laatste wedstrijd van Remco Evenepoel in een witte broek. Tenzij natuurlijk hij het WK voor de tweede keer op rij naar zijn hand weet te zetten en nog een jaartje langer in de regenboogtrui kan blijven koersen.