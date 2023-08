Analist voorspelt het meest waarschijnlijke scenario op een Belgische wereldtitel: "Hij heeft de beste papieren"

Hoe kan België wereldkampioen worden? Volgens analist Benji Naesen zijn er verschillende scenario's mogelijk en hij denkt dat Remco Evenepoel de beste kansen heeft.

Met 3 kopmannen trekt België naar het WK in Glasgow. Remco Evenepoel is de titelverdediger en Wout Van Aert en Jasper Philipsen zijn de 2 andere kopmannen. Volgens analist Benji Naesen heeft Evenepoel de beste papieren om België opnieuw de wereldtitel te schenken.

"Evenepoel moet op zo'n 70 km van de streep de debatten openen", stelde Naesen bij Het Nieuwsblad. Volgens hem kan er dan een groep van 15 tot 20 renners ontstaan. "In het ideale geval schuiven Dylan van Baarle en Kasper Asgreen mee en voor België is het ideaal dat iemand als Yves Lampaert of Jasper Stuyven meeschuift."

Volgens Naesen kan Evenepoel daarna zelf beslissen wie er wint. "Maar dan moet hij wel goed genoeg zijn", aldus Naesen. "Hij rijdt ze er dan één voor één af." Voor Naesen is dat het meest waarschijnlijke scenario voor een Belgische wereldtitel.