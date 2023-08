Nog meer problemen voor Eritrea: "Noem het anders de Europese kampioenschappen"

Voor Eritrea lijkt het nu al een moeilijk WK te worden. Biniam Girmay moest forfait geven en momenteel kunnen zijn ploegmaats het Verenigd Koninkrijk niet binnen. Ze hebben nog steeds geen visum.

Woensdag was er voor Eritrea een serieuze domper. Biniam Girmay moest door knieproblemen voor het WK forfait geven. Hij viel in de Clasica San Sebastian en hield daar kneuzingen aan zijn knie aan over.

Ook zijn ploegmaats Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus en Amanuel Ghebreigzabhier kennen problemen. Zondag is er al het WK, maar ze hebben nog steeds geen visum.

"Als het Verenigd Koninkrijk een WK wil organiseren, is het misschien beter om de deelnemers met hun papieren te helpen. En noem het anders de Europese kampioenschappen", klonk het hard bij The Guardian.

Zo tikt de klok erg snel voor het trio van Eritrea. Ze moesten onder meer naar Turkije vliegen om een visum vast te krijgen. Hopelijk is de Britse overheid toch nog bereid om er spoed achter te zetten.