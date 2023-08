Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn voor de WK-tijdrit gewaarschuwd: "Ik heb hetzelfde gevoel als vorig jaar"

Tobias Foss voelt zich klaar voor de WK-tijdrit. Dat heeft de uittredende wereldkampioen tijdrijden aan Cyclingnews gezegd. Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn dus gewaarschuwd.

Momenteel rijdt Tobias Foss de Ronde van Polen. Daar bereidt hij zich verder op het WK tijdrijden voor. In Stirling, tussen Glasgow en Edinburgh, verdedigd hij zijn wereldtitel in het tijdrijden.

"Het was een moeilijk jaar door mijn coronabesmetting en ziekte", zei Foss aan Cyclingnews. "Het was een beetje zoals vorig seizoen. Toen was de voorbereiding ook geen 100%." Vorig jaar lukte het hem alleszins in Wollongong.

Foss ziet nog een ander voordeel. De lengte van het parcours. Die is bijna 48 km lang. "Op het Noors kampioenschap zijn we tijdritten van 50 km gewoon", aldus Foss. "Hoe langer het parcours, hoe beter voor mij. Dus ik denk wel dat het een goede dag kan worden."