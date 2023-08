Wout Van Aert kritisch over het WK-parcours: "Het trekt op niets"

Het WK is in Glasgow en de Belgen hebben enkele favorieten, waaronder Wout Van Aert. Al is het niet te spreken over het parcours.

In de aanloop naar het WK in Glasgow werkte Wout Van Aert onder meer een trainingstocht met Jan Bakelants af. Die zag een goede Van Aert en weet dat Van Aert erop gebrand is om wereldkampioen te worden. "Van Aert gelooft er rotsvast in", zei Bakelants in Wielerclub Wattage. "Maar hij vindt het een belachelijk parcours. 'Het is goed dat het mij ligt, maar eigenlijk trekt het op niets', zei hij me." Het plaatselijke parcours in Glasgow telt 42 bochten op 14 km. Als het regent (en de weerdiensten voorspellen ook een kans op lichte buien), dan kunnen er veel valpartijen zijn. Ook kan die regen het extra zwaar maken, waardoor er snel veel opgaves kunnen volgen.