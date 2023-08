Alec Segaert kan opgelucht ademhalen na gestolen paspoort, maar blijft nog met ander probleem zitten

Alec Segaert zal vrijdagavond dan toch nog naar Glasgow kunnen reizen. Zijn internationaal paspoort werd op weg naar de luchthaven gestolen, maar er is nu een oplossing.

Vrijdagmiddag werd een rugzak van Segaert gestolen op de trein, toen hij onderweg was naar de luchthaven van Zaventem. In die rugzak zat zijn internationaal paspoort, dat sinds de Brexit nodig is om naar Groot-Brittannië te reizen.

Maar Segaert en zijn entourage bleven niet bij de pakken zitten en startten meteen een spoedprocedure op om een nieuw paspoort aan te vragen, en met succes. Segaert krijgt vanavond nog een nieuw paspoort en kan vrijdagavond nog afreizen naar Glasgow.

Vertrouwde koersschoenen gestolen

"Dit kost hem sowieso een trainingsdag en het zadelt hem op met een hoop stress", vertelde zijn broer Loïc bij Het Nieuwsblad. In de gestolen rugzak zaten ook nog de koersschoenen van Segaert, waarmee hij al een hele tijd rijdt en waar hij ook gewend aan is.

Segaert neemt komende woensdag deel aan het WK tijdrijden bij beloften, waar hij de topfavoriet is. Zaterdag 12 augustus staat hij ook aan de start van het WK op de weg bij de beloften.