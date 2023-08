Australiër Caleb Ewan (Lotto Dstny) neemt twee dagen voor het WK een drastisch besluit

Caleb Ewan staat komende zondag niet aan de start van het WK in Glasgow. De Australiër trekt zich terug.

Australië moet opnieuw wijzigingen doorvoeren in zijn WK-selectie. Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) mag niet starten in Glasgow vanwege een onderzoek naar doping in 2018 en 2019.

En nu haakt ook Caleb Ewan (Lotto Dstny) af, dat meldt Cyclingnews. De Australische kopman stapte in de Tour af nadat hij al enkele dagen had moeten vechten tegen de tijdslimiet. Dat werd hem toen echter niet in dank afgenomen door zijn team.

"Zo stap je niet uit de Tour. Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen", zei CEO Stéphane Heulot toen over de opgave van Ewan in de Tour.

Na zijn opgave half juli reed Ewan geen wedstrijd meer, maar twee dagen voor het WK in Glasgow geeft hij nu dus forfait, met als uitleg een mindere vorm. Vorig jaar werd Ewan uit de selectie gelaten voor het WK in eigen land en nu is hij er dus ook niet bij.

Matthew Dinham en Alex Edmondson (beiden Team dsm-firmeninch) vervangen Ewan en Stannard in de Australische selectie.