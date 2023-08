België pakt meteen een eerste medaille op het WK in Glasgow: "Het is op mijn lijf geschreven"

Tuur Dens heeft België meteen een eerste medaille bezorgt op het WK baanwielrennen. Op de scratch pakte hij brons.

In de finale van de scratch leek de Zwitser Alex Vogel gaan vliegen, maar hij viel nog helemaal stil. In een erg chaotische sprint bemachtigde Dens nog de derde plaats, meteen de eerste medaille van België op dit WK.

"Scratch is op mijn lijf geschreven en ik amuseer mij erin. Het komt er dan ook uit wanneer ik koers. Ik denk niet te veel na, en dat zorgt ervoor dat ik er elke keer dichtbij ben", reageerde Dens achteraf bij Sporza.

Dens kwam ook nog even terug op zijn verstoorde voorbereiding, waarin hij moest afrekenen met griep. "Ik mis fysiek niets om te winnen, maar misschien wel het vertrouwen. Ik heb de afgelopen week heel veel twijfels gehad."

"Ik zag dat andere jongens meer aan het afzien waren en wist dus dat ik goed was. Dat vertrouwen, dat ik enkele weken geleden wel had, heeft echt het verschil gemaakt", zei Dens nog. In 2021 pakte Dens al eens zilver op het WK baanwielrennen op de scratch.