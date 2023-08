Drama voor Belgische belofte Alec Segaert: hij kan momenteel niet afreizen naar Glasgow voor het WK

Drama voor de Belgische belofte Alec Segaert. Onderweg naar de luchthaven van Zaventem is zijn rugzak gestolen, mét zijn internationaal paspoort.

Broer Loïc Segaert meldde het nieuws op zijn sociale media en doet nu een oproep om de gestolen rugzak te helpen terug te vinden. "Het gaat om een zwarte Samsonite-rugzak van Lotto-Dstny met mijn naam op", vulde Alec Segaert aan.

Segaert pakte vorig jaar zilver op het WK tijdrijden voor beloften, twee jaar geleden in Leuven pakte hij bij de junioren brons. En ook dit jaar is Segaert favoriet voor een medaille in de tijdrit en de wegrit. Segaert pakte op het afgelopen BK zilver in de tijdrit en de wegrit.

De tijdrit bij de beloften wordt op woensdag 9 februari gereden, de wegrit staat op 12 augustus op het programma. Wanneer en of Segaert nog in Glasgow raakt, is op dit moment nog niet duidelijk.