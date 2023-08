Een jaar na 'hotelgate' in Australië: Nederland neemt opvallend besluit over hotel Van der Poel in Glasgow

Vorig jaar werd het WK een nachtmerrie voor Mathieu van der Poel. Maar wat zal er dit jaar veranderen?

Mathieu van der Poel was vorig jaar een van de topfavorieten voor het WK in het Australische Wollongong. Maar de wedstrijd was nog maar begonnen of Van der Poel stapte al af. Hij had 's nachts namelijk enkele uren in een cel doorgebracht.

Door het inmiddels bekende 'hotel-incident', waarbij twee tieners op de deur klopten van Van der Poel, kon hij zijn kansen niet verdedigen op dat WK. Maar veel verandering lijkt er dit jaar niet te komen bij de Nederlanders.

De Nederlandse wielerbond koos dan ook gewoon voor een normaal hotel. We hebben niet het budget van de KNVB (Nederlandse voetbalbond, nvdr.). We liggen in een goed hotel, dat ziet er verder allemaal prima uit. Het adres van het hotel wordt wel niet gedeeld", grapte bondscoach Koos Moerenhout in de podcast De Grote Plaat.