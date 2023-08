Hoe gaat het nog met Mathieu van der Poel? Christoph Roodhooft komt met update over WK-vorm

Alpecin Deceuninck verwacht komende zondag een Mathieu van der Poel in topvorm. Volgens Christoph Roodhooft heeft Van der Poel zich goed voorbereid.

Van der Poel koos dit jaar voor een andere aanpak met minder koersdagen. Zo zette hij sterk in op het voorjaar, met winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix tot gevolg. Daarna bereidde hij zich voor op de Tour met een lange stage.

Van der Poel pakte een ritzege en de eindzege in de Baloise Belgium Tour, maar kon in Frankrijk nooit overtuigen, mede door een verkoudheid. Maar in Spanje heeft hij zich nu voorbereid op het WK.

"Daar heeft hij rust genomen en daarna is hij weer rustig gaan trainen, vooral ook omdat het weer daar beter was dan hier. Hoe hij er voor staat? Hij is volledig hersteld en heeft alles kunnen doen wat hij wilde", zegt Christoph Roodhooft bij De Telegraaf. Van der Poel lijkt dus klaar om zondag een hoofdrol te spelen in Glasgow.