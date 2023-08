Ook Remco Evenepoel is er geen fan van: dit heeft hij te zeggen over het WK

Remco Evenepoel is komende zondag weer een van de favorieten voor het WK in Glasgow. Maar ook hij vindt het moeilijk om tegen zijn ploegmaats van bij Soudal Quick-Step te rijden.

Het WK is een van de enige koersen die met landenteams wordt gereden in plaats van met merkenteams. Dat er op een bepaald moment ploegmaats van een merkenteam met een verschillende nationaliteit samen in de kop van de koers zullen zitten, is niet onwaarschijnlijk.

Uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel noemde het bij de podcast Watts Occurring van Geraint Thomas een "vreemd concept." Hij dacht onder meer aan zijn ploegmaat Kasper Asgreen, die volgens Evenepoel in topvorm is.

"Je hebt eigenlijk alle redenen om pissed te zijn op een ploegmaat als die ervoor zorgt dat je geen wereldkampioen wordt. Maar de dag erna rij je weer in één team, met hetzelfde tenue aan."

"Maar die heeft dan wel jouw grote droom afgepakt, hé... Het kan zelfs vriendschappen kosten. Maar op een WK rij je nu eenmaal voor jouw land. Het is een brutaal, hard gegeven."