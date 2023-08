De WK-selectie van de Verenigde Staten onthoofd: 3 outsiders moeten forfait geven

De Amerikanen krijgen een dag voor het WK een opdoffer te verwerken. 3 renners moesten forfait geven en bovendien waren het outsiders.

Het gaat onder meer over Quinn Simmons, Magnus Sheffield en Matteo Jorgenson. Ze werden alle drie als outsiders gezien, maar moesten voor het WK toch forfait geven.

Sheffield viel in de Ronde van Zwitserland en liep daarbij een hersenschudding op. Hij is daar nog altijd niet voldoende van hersteld. Simmons en Jorgenson liepen in de Tour de France een blessure op en zijn ook nog niet hersteld.

Zo moeten de Verenigde Staten hun reserves inzetten. Larry Warbasse en Will Barta zullen hen vervangen. Zo zal het voor de Amerikanen vooral van Neilson Powless moeten komen. Voor de tijdrit zijn er Brandon McNulty en Lawson Craddock.