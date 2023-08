Dirk De Wolf twijfelt niet over Wout Van Aert: "Dan weet je genoeg"

Wout Van Aert is een van de kopmannen binnen de Belgische WK-selectie. In de Tour de France verkeerde hij al in een goede vorm en Dirk De Wolf twijfelt niet: "Hij is zijn kans."

Voor het WK in Glasgow is Wout Van Aert een van de favorieten om wereldkampioen te worden. Volgens Dirk De Wolf krijgt hij zelfs een gouden kans. "Wie de laatste trainingen van Van Aert op Strava heeft gezien, weet genoeg", vertelde De Wolf aan Het Nieuwsblad. Zo ging Van Aert bijvoorbeeld 7 uur in de Ardennen trainen. "Je doet dat niet om op het WK 200 km mee te rijden. Hij wil zo graag wereldkampioen worden", stelde De Wolf. Volgens De Wolf krijgt Van Aert ook de ideale omstandigheden voorgeschoteld. "Ik zie het crossparcours van Loenhout, maar dan in een iets grotere vorm", refereerde hij naar de vele bochten op het lokale circuit. "Neem die kans! Neem die trui. Dan zien we volgend jaar ook de regenboogtrui en de Belgische trui in het peloton", wond De Wolf er geen doekjes rond.