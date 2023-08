Wat als Evenepoel voorop komt met Pogacar en Van der Poel op het WK? Dirk De Wolf is resoluut

Zondag rijden de mannen al hun WK op de weg. De Belgen staan met drie kopmannen aan de start, Dirk De Wolf heeft duidelijk advies voor Remco Evenepoel.

Met drie kopmannen en negen renners staat België duidelijk met één van de sterkste ploegen aan de start van het WK in Glasgow. Het lijkt wel alsof wie eerst weggeraakt ook het meest kans maakt op de regenboogtrui.

Volgens Dirk De Wolf is het aan Remco Evenepoel om de finale te openen. Als de uittredende wereldkampioen een kleine minuut krijgt, dan is het eigenlijk al over voor de rest. Dat bewees Evenepoel vorig jaar op het WK.

Niet meerijden met Pogacar en Van der Poel

Maar met onder meer Pogacar en Van der Poel zou Evenepoel weleens gevaarlijke mannen kunnen meekrijgen. En hen zal Evenepoel er niet zomaar afrijden in de laatste ronde, denkt de Wolf.

En ook in de sprint kan Evenepoel hen normaal gezien niet kloppen. "Dus moet hij zich aan de gemaakte afspraken houden. Niet meerijden, denk ik", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad.