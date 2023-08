Tom Dumoulin twijfelt niet: "Hij wordt wereldkampioen"

De mannen elite rijden hun WK in Glasgow. Tom Dumoulin monsterde de renners en heeft al een absolute topfavoriet.

"Ik ga het gewoon op tafel leggen", vertelde Tom Dumoulin bij de NOS. "Mathieu van der Poel gaat wereldkampioen worden." De ex-renner en tegenwoordig ook analist was heel duidelijk.

Dumoulin baseerde zich op wat hij voor de start zag. "Hij oogt superfit. Hij gaat gewoon winnen."

Van der Poel is een van de favorieten om in Glasgow wereldkampioen te worden. Al twijfelde hij voor de start wat over zijn vorm. Het is immers de 1e keer dat hij na een grote ronde moest doortrainen. Ook gaf hij nog mee dat hij een goede nachtrust had gehad. "Slechter dan vorig jaar kon niet", zei hij aan Sporza.